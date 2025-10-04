فلسطين أون لاين

04 أكتوبر 2025 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
66 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة جديدة لضحايا التجويع وسوء التَّغذية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 66 شهيدًا ، و 265 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة لطفلين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيدًا، من بينهم 154 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان (IPC) عن المجاعة في غزة، سُجّلت 181 حالة وفاة، من بينهم 39 طفلًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و 40 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,603 شهيدًا وأكثر من 19,094 إصابة.

 وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,486 شهيدًا و 57,389 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,074 شهيدًا و 169,430 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ونوهت وزارة الصحة إلى أنه تم اضافة عدد 720 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

