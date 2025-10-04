مستوطنون يقتحمون قرية شلال العوجا شمال أريحا

فلسطين أون لاين

04 أكتوبر 2025 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
تشهد منطقة تجمع شلال العوجا اقتحامات متكررة للمستوطنين المسلحين

اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، بأن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، ورعوا أغنامهم بين بيوت المواطنين، بهدف استفزازهم.

وبين أن هذه الهجمات تأتي ضمن سياسيات خنق المواطنين خاصة في المناطق المصنفة "ج"، بهدف اقتلاعهم من أراضيهم لصالح الاستعمار.

وأشار مليحات إلى أنه وفي الآونة الأخيرة تشهد منطقة تجمع شلال العوجا اقتحامات متكررة للمستوطنين المسلحين على شكل مجموعات، لتهجير البدو من أرضهم.

