أغلبية الألمان يريدون الاعتراف بدولة فلسطين

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن أغلبية المشاركين يريدون الاعتراف بدولة فلسطين ويدعمون مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي استطلاع أجرته الهيئة العامة للبث الإذاعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية (إيه آر دي)، أعرب 55 بالمئة من المشاركين عن تأييدهم الاعتراف بدولة فلسطين، مقابل معارضة 20 بالمئة.

وبشأن العقوبات التي يخطط الاتحاد الأوروبي فرضها على (إسرائيل)، أبدى 55 بالمئة من المشاركين عن رغبته في أن تدعم ألمانيا مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع الاحتلال، فيما عارضه 27 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع أن 63 بالمئة من الألمان يعتقدون أن هجمات جيش الاحتلال على غزة "تجاوزت الحد".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66288 شهيدا، و169165 جريحا، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.

المصدر / الأناضول