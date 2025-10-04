فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يحرقون مركبة ويحطمون أشجارا في مسافر يطا

أغلبية الألمان يريدون الاعتراف بدولة فلسطين

مستوطنون يقتحمون قرية شلال العوجا شمال أريحا

غوارديولا يدعو إلى التظاهر في برشلونة ضد الإبادة الجماعية بغزة

العالول: الاحتلال يعزل نفسه وأساطيل كسر الحصار مستمرة

هولندا تتمسك بحظر تصدير قطع غيار إف-35 للاحتلال

الصهيونية نبوءة انجيلية

غزة والصمود: القلة أقوى من كثرة المؤامرات

مسؤول أممي: لدينا 170 ألف طن متري من الإمدادات الإنسانية لغزة

ترحيب دولي واسع برد حماس.. ومصر تؤكد أهمية الالتزام بوقف النار وإدخال المساعدات

أغلبية الألمان يريدون الاعتراف بدولة فلسطين

04 أكتوبر 2025 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
...
55% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون تعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع الاحتلال

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن أغلبية المشاركين يريدون الاعتراف بدولة فلسطين ويدعمون مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي استطلاع أجرته الهيئة العامة للبث الإذاعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية (إيه آر دي)، أعرب 55 بالمئة من المشاركين عن تأييدهم الاعتراف بدولة فلسطين، مقابل معارضة 20 بالمئة.

وبشأن العقوبات التي يخطط الاتحاد الأوروبي فرضها على (إسرائيل)، أبدى 55 بالمئة من المشاركين عن رغبته في أن تدعم ألمانيا مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع الاحتلال، فيما عارضه 27 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع أن 63 بالمئة من الألمان يعتقدون أن هجمات جيش الاحتلال على غزة "تجاوزت الحد".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66288 شهيدا، و169165 جريحا، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.

 

المصدر / الأناضول
#فلسطين #استطلاع رأي #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة