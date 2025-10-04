في يومها الـ 729.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 729 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة، وجاءت التطورات على النحو التالي:

أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا في منطقة المشاهرة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً لعائلة المظلوم بمنطقة المشاهرة بمدينة غزة.

وقالت اليونيسيف إن فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة، فالقنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت ملاجئ مؤقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج.

وأعلن 302 من المتاحف والمؤسسات الفنية الثقافية في هولندا وبلجيكا بدء مقاطعة ثقافية ورفضها التعامل مع مؤسسات الاحتلال.

وأفاد مصدر قيادي في وزارة الداخلية غزة، باستشهاد 20 من عناصر الشرطة بقصف إسرائيلي أثناء ملاحقة عصابات في خان يونس صباح أمس، حيث تدخل الاحتلال جوّاً لحماية مجموعات الانفلات الأمني أثناء ملاحقتها.

وقالت بلدية غزة غزة إن التقديرات الدولية والمحلية تشير إلى أنّ ما يقارب 500 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، يعيشون اليوم في مدينة غزة تحت ظروف إنسانية بالغة القسوة، نتيجة انعدام الغذاء الكافي، وشحّ المياه النظيفة، وغياب الرعاية الصحية الأساسية، القصف والتدمير الشامل المنهجي.

ونفذ جيش الاحتلال بعمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة غزة.

وأطلق طائرات الاحتلال المُسيرة "كواد كابتر" النار في محيط فندق الأمل غربي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارة شمال شرقي مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيفة من آليات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة إن المدينة نتعرض للحظات قصف جنوني بلا رحمة.

وأطلق طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر" النار باتجاه منازل المواطنين في البلدة القديمة شرق مدينة غزة.

شنت مدفعية الاحتلال هجمات على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

