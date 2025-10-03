بلينكن: خطة ترامب للسلام في غزة مليئة بالثغرات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد وزير الخارجية الأميركي السابق في عهد جو بايدن، أنتوني بلينكن، دعمه لخطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبراً أنها تحمل بعض الأمل لكنها تحتوي في الوقت نفسه على ثغرات يمكن لإسرائيل استغلالها.

وقال بلينكن خلال مشاركته في بودكاست مع المدعي العام الفدرالي السابق بريت بهارارا، الذي بُث يوم الخميس،: "أعتقد أن هذا يبعث بعض الأمل، أتمنى أن تُقبل الخطة وتُعتمد وتُطبق بالكامل".

وأشار إلى، أن هذه في الأساس الخطة التي عمل عليها فريقه لأشهر وتركها في أحد الأدراج للإدارة الجديدة.

وأقر بلينكن بوجود مخاطر كامنة في بعض البنود، ولا سيما تلك التي تمنح إسرائيل صلاحية تحديد توقيت انسحابها الكامل من القطاع، مؤكداً أن هذه الثغرات يمكن أن تتحول إلى أدوات لعرقلة التنفيذ.

يُذكر أن بلينكن كان قد توجه عدة مرات إلى الشرق الأوسط بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، محاولاً الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما تحقق في 19 يناير 2025 بدعم من مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، قبل أن يستأنف الاحتلال عملياته العسكرية المكثفة في غزة في مارس الماضي، ويمنع دخول المواد الغذائية، ما تسبب في كارثة إنسانية دفعت الأمم المتحدة إلى إعلان المجاعة في أجزاء من القطاع.