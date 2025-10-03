"ابقوا قرب الملاجئ"... ليبرمان يحذِّر "إيران قد تفاجئنا"

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، من احتمال تعرض "إسرائيل" لهجوم مفاجئ من إيران، داعياً الإسرائيليين إلى توخي الحذر والبقاء بالقرب من المناطق المحمية أثناء عطلة سوكوت.

وقال ليبرمان في تدوينة على منصة "إكس" إن "من يظن أن الحادثة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ"، مشيراً إلى أن طهران "تعمل بجدّ وتعزز قدراتها اليومية» وأن إعادة فرض العقوبات «ليست أمراً عابراً".

أضاف ليبرمان مخاطباً الجمهور الإسرائيلي: "احتفلوا بالعطلة مع العائلة لكن كونوا حذرين وابقوا بالقرب من المناطق المحمية".

كما وانتقد أداء حكومة إسرائيل قائلاً "لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة... لا يمكننا الاعتماد إلا على الجيش الإسرائيلي وعلى أنفسنا"

يأتي تحذير ليبرمان في سياق توتر إقليمي متصاعد شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها تبادل ضربات دامٍ بين إسرائيل وإيران استمرَّ نحو 12 يوماً في يونيو/حزيران الماضي، وأسفر عن خسائر في الطرفين قبل وساطة أُعلنت بواشنطن أدت إلى وقف إطلاق نار مؤقت في 24 يونيو/حزيران.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن تحذيرات ليبرمان لاقت ارتدادات سياسية داخل إسرائيل؛ بعض المسؤولين وصفوا التصريحات بأنها "تحريك للذعر" لأهداف سياسية، في حين اعتبرها آخرون تنبيهاً ضرورياً لمساحة من الخطر المحتمل، لا سيما قبل عطلة عامة قد تجمع أعداداً كبيرة من المواطنين.

وسبق لليبرمان أن صدرت عنه تحذيرات متكررة منذ عام 2024 حول نوايا إيران وقدرتها على ضرب إسرائيل من محاور متعددة.