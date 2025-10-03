أمن المقاومة: الاحتلال تدخُّل لحماية متورِّطين بجرائم قتل بخان يونس

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة بغزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد مجموعة من رجال الأمن وعدد من المدنيين، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذهم عملية أمنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح أمن المقاومة، في بيان صحافي، أن العملية الأمنية كانت تهدف إلى ملاحقة متورطين في جرائم قتل وتقديم إسناد لمرتزقة الاحتلال، غير أن قوات الاحتلال تدخلت بشكل مباشر واستهدفت رجال الأمن، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وأكد أمن المقاومة أن هذه الجريمة "لن تثني الأجهزة الأمنية عن أداء واجبها الوطني في حماية الجبهة الداخلية"، مشددًا على أن رجال الأمن سيبقون "درعًا حصينًا لشعبهم رغم الملاحقة والاستهداف".

وأشار البيان إلى أن اعتراف الاحتلال باستهداف رجال الأمن حمايةً لإحدى العائلات المتورطة (عائلة م)، يمثل نقطة تحول خطيرة في تاريخها، داعيًا عقلاء العائلة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية "قبل فوات الأوان".

كما شدد أمن المقاومة على أن تدخل الاحتلال لصالح عائلة فلسطينية تتستر على مطلوبين بجرائم قتل "يكشف حجم التقاطع بين مثيري الفوضى ومخططات الاحتلال الهادفة إلى تقويض المنظومة الأمنية".

وفي وقت سابق، أقرت صحيفة معاريف العبرية على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وبالتنسيق مع فرقة غزة (143) والاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك، قصفت صباح الجمعة خليةً مسلحة تضم نحو 20 مقاوماً جنوب قطاع غزة، في منطقة المواصي التي يصفها الاحتلال زوراً بأنها "منطقة إنسانية".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية نفذتها "كتائب خان يونس" التابعة للقسام، مشيرةً إلى أن مستوى التنظيم والقيادة في الهجوم يدل على أن حماس ما زالت تملك القدرة العسكرية على تنفيذ عمليات منسقة وفعالة، خلافاً لما يحاول البعض الترويج عن تفككها وافتقارها إلى السيطرة.