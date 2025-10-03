أكثر من 200 ألف متظاهر في إيطاليا دعمًا لـ"أسطول الصمود" وغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت مدن إيطالية، الجمعة، تظاهرات حاشدة وإضرابًا عامًا شلّ حركة النقل، بدعوة من كبرى النقابات العمالية، احتجاجًا على اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، وتنديدًا بموقف حكومة جورجيا ميلوني الداعم للحصار المفروض على القطاع.

وقالت النقابات إن أكثر من 200 ألف شخص خرجوا في أنحاء البلاد، من تورينو شمالًا حتى باليرمو جنوبًا، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "حرروا فلسطين، أوقفوا آلة الحرب".

وأفادت الشرطة الإيطالية أن التظاهرة المركزية في العاصمة روما وحدها جمعت نحو 80 ألف شخص، فيما أغلق آلاف المحتجين محطات قطارات وموانئ، بينها ميناء نابولي وليفورنو، ما تسبب في شلل جزئي للحركة التجارية والنقل الداخلي.

وجاءت هذه التعبئة بعد عشرة أيام فقط من تحركات مماثلة شهدتها المدن الإيطالية تضامنًا مع الفلسطينيين. كما تظاهر نحو 80 ألف شخص في ميلانو، و50 ألفًا في تورينو، و40 ألفًا في جنوى، فيما أغلق نحو 10 آلاف متظاهر ميناء نابولي.

وقال الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل، ماوريتسيو لانديني، عبر إذاعة "راديو أنكيو"، إن هذه الاحتجاجات "تعكس إنسانية الناس الشرفاء وإصرارهم على إنهاء الإبادة التي تتجاهلها الحكومات أو تتواطأ فيها".





في المقابل، هاجمت رئيسة الوزراء اليمينية المتشددة جورجيا ميلوني التحركات الشعبية، ووصفت "أسطول الصمود" بأنه "غير مسؤول"، لكنها واجهت اعتراضًا متصاعدًا من المعارضة.

وقالت زعيمة اليسار إيلي شلاين، التي شاركت في مسيرة روما، إن "الأسطول كان يحاول القيام بما يجب أن تفعله الحكومات الأوروبية، أي كسر الحصار الذي يسبب مجاعة حقيقية في غزة".

وأضافت شلاين: "ما على أوروبا فعله واضح: وقف الاتفاقات التجارية مع إسرائيل بدلًا من التواطؤ مع آلة الحرب".





تأتي هذه الموجة الاحتجاجية بينما أكدت اللجنة المنظمة لـ"أسطول الصمود العالمي" أن الاحتلال اعترض آخر سفينة كانت متجهة إلى غزة، واعتقل خلال اليومين الماضيين نحو 500 ناشط دولي بينهم برلمانيون إيطاليون وأوروبيون.

ويواجه امتناع حكومة ميلوني عن انتقاد إسرائيل، ورفضها اتخاذ موقف متمايز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتراضًا متزايدًا في الداخل الإيطالي، حيث يعتبر المحتجون أن "إيطاليا تقف في الجهة الخاطئة من التاريخ".



