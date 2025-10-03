وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن مصادر طبية في قطاع غزة، الجمعة، وفاة طفل حديث الولادة، فيما جرى نقل 3 أطفال خدج من مستشفى الحلو بحي النصر بمدينة غزة إلى مستشفيات جنوب القطاع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، في تدوينة عبر "فيسبوك"، إنه "كان من المفترض نقل 4 من الأطفال الخدج إلى مستشفيات جنوب غزة، لكن أحدهم توفي أمس، فيما يتم حاليا نقل 3 أطفال آخرين لشدة خطورة حالتهم".

وأوضح أبو سلمية أن "10 أطفال خدج ما زالوا في قسم الحضانة بمستشفى الحلو"، مطالبا بتوفير الحماية لما تبقى من المستشفيات والكوادر الطبية في مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي، الأحد، مستشفى الحلو بقذيفتين، ما جعل الوصول إليه أو الخروج منه أمرا متعذرا، حسب بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبحسب شهود عيان، يتمركز الجيش الإسرائيلي على بعد أمتار من المستشفى، في إطار انتشاره البري بعدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و225 شهيدًا، و168 ألفا و938 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

المصدر / الأناضول