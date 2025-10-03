الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة الغربية

فلسطين أون لاين

03 أكتوبر 2025 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، حملة اعتقالات جديدة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت مسنّة وطفلاً وأسرى محررين، إلى جانب إصابة شاب بالرصاص قرب جدار الفصل العنصري غرب الخليل.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي ناصر عقب مداهمة منزله في منطقة الجبل الشمالي بالمدينة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت المواطنة المسنّة عزيزة، والدة الشهيد محمد اشتية، إضافة إلى نجلها باسم، بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

أما في محافظة الخليل، أصيب الشاب شاهر أحمد عبد الفتاح السراحين برصاص الاحتلال في ساقه قرب جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة بيت أولا، حيث جرى اعتقاله ثم تسليمه لاحقًا لطواقم الإسعاف. كما اعتقل الاحتلال من المحافظة أربعة مواطنين: سفيان جاد الله من بلدة دورا بعد الاعتداء عليه، جميل رمضان العجلوني من مدينة الخليل، يوسف عز الدين علي أبو مارية (23 عامًا)، والطفل مالك جمال محمود أبو مارية (16 عامًا) من بلدة بيت أمر شمال المحافظة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
