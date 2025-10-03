إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

أصيب شاب، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم عند حاجز قلنديا، وجرى نقله للمستشفى.

وشهدت محافظة القدس المحتلة، خلال الربع الثالث من عام 2025، تصاعدًا خطيرًا ومنهجيًا في سياسة القتل الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في سياق منظومة اعتداءات يومية متكاملة تشمل المداهمات العسكرية، والاقتحامات الليلية، والمطاردات المنظمة للعمال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

ووثّقت محافظة القدس خلال هذه الفترة استشهاد ستة مواطنين، بينهم أطفال وشباب، نتيجة عمليات استهداف ممنهجة، تؤكد الطابع الانتقامي والسياسي لهذه الممارسات.

المصدر / فلسطين أون لاين