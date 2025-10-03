طقس فلسطين: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس صافٍ بوجه عام، يميل إلى الحر والجفاف، مع ارتفاع واضح في درجات الحرارة يتجاوز المعدل العام بنحو 5 درجات مئوية.

مع ساعات المساء والليل، يميل الطقس إلى الاعتدال في معظم المناطق، وتتحول الرياح إلى شمالية شرقية – شمالية غربية معتدلة، والبحر يظل خفيف الموج.

يوم السبت، يستمر الجو صحوًا ودافئًا إلى حار، مع تراجع طفيف في درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 4 درجات مئوية.

الأحد يشهد أجواءً غائمة جزئيًا، مع انخفاض جديد في الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بقليل. وتصبح الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط الموج.

أما الاثنين، فيطرأ مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، مع استمرار الأجواء الغائمة جزئيًا، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

ودعت الأرصاد المواطنين، خاصة يومي الجمعة والسبت، إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والحذر من إشعال النار في الأماكن التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة.