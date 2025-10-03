استبعاد فريق دراجات "إسرائيلي" من 3 سباقات في إيطاليا.. "احتجاجاتٌ في كلِّ مكان"

استبعد فريق الدراجات الإسرائيلي "إسرائيل برميير تك"، من ثلاثة سباقات مقررة في إيطاليا الأسبوع المقبل، خشية احتجاجات ضد مشاركته على خلفية هجوم "تل أبيب" على "أسطول الصمود" الذي كان متجها إلى غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الفريق انسحب بعد تقييمات أمنية "حرصا على سلامة دراجيه"، وذلك عقب الهجوم "الإسرائيلي"، دون توضيح تفاصيل.

ويشمل الانسحاب سباقات "كوبا برنوتشي" في لانغنانو، و"تري فالي فاريزيني" في فاريزي، و"جيرو ديل بيمونتي" في إقليم بيمونتي، المقررة الاثنين والثلاثاء والخميس.

والأسبوع الماضي، استبعد الفريق من سباق "إميليا" في مدينة بولونيا الإيطالية للسبب ذاته، حيث قالت مسؤولة الرياضة في البلدية إن "السماح بمشاركة فريق مرتبط بالحكومة الإسرائيلية سيكون نفاقًا في ظل ما يحدث في غزة".

ومساء الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر منصة إكس تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن "إسرائيلية"، وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد جريمة حرب.

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وأثار الهجوم "الإسرائيلي" احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في عدة دول، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة تل أبيب على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.

المصدر / وكالات