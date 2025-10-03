حماس: الخطة الأمريكية عليها ملاحظات وسنعلن موقفنا منها قريبًا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد نزال، أن الحركة ستعلن قريبًا موقفها من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، وأنها سجلت ملاحظات عليها.

وقال نزال، في تصريحات صحفية، مساء أمس الخميس، إن "حماس جادة في التوصل إلى تفاهمات من منطلق وقف الإبادة الجماعية في غزة، وأن هناك تواصلًا مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية لتحقيق ذلك".

وشدد على حق المقاومة أن تبدي ملاحظاتها على الخطة، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وجدد تأكيد الحركة أنها لا يمكن أن تكون النهاية التفريط بالحقوق الفلسطينية، ومواصلة الإبادة.

وأشار نزال أن الحركة لا تتعامل وفق منطق محدودية الوقت للرد على الخطة، وأنها تسلمت الخطة مساء الإثنين الماضي، وبدأت في اليوم التالي مشاوراتها الداخلية والخارجية.

وكشف موقع أكسيوس أن الصفقة المعروضة حاليًا على "حماس" تختلف جذريًا عن تلك التي كانت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول العربية والإسلامية قد وافقت عليها سابقًا.

وبحسب الموقع، فإن مسؤولين من السعودية ومصر والأردن وتركيا أبدوا غضبًا واضحًا من هذه التغييرات، فيما حاولت قطر إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم نشر الخطة المفصّلة يوم الاثنين الماضي. غير أن البيت الأبيض تجاهل هذه المطالب، وأصر على نشرها، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تأييدها.

وأشار التقرير إلى أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر عقدا، يوم الأحد الماضي، اجتماعًا مطولًا استمر ست ساعات مع نتنياهو ومستشاره المقرّب رون ديرمر.

وتمكّن نتنياهو خلاله من تعديل النص بشكل يمنحه أفضلية استراتيجية. وشملت التعديلات التي أصر عليها نتنياهو ربط أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة بمدى التقدم في عملية نزع سلاح حركة حماس، مع منح إسرائيل حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي خطوة في حال اعتبرت أن الشروط لم تُستوفَ.

ووفقًا للنص الجديد، حتى لو تم تنفيذ جميع مراحل الانسحاب الثلاثة المقررة، فإن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في محيط أمني داخل غزة، إلى أن تُعلن "إسرائيل" أن القطاع "مؤمَّن بالكامل من أي تهديد إرهابي متجدد"، وهو ما يعني إمكانية بقائها إلى أجل غير مسمّى.



المصدر / فلسطين أون لاين