في يومها الـ 728.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 728 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

أكدت وزارة الصحة بغزة، أنَّ الطواقم الطبية في مدينة غزة لاتزال تواصل تقديم الرعاية الطبية فيما تبقى من مستشفيات عاملة وسط مخاطر صعبة تُحيط بهم .

وأشارت وزارة الصحة في بيان صحفي، إلى أنَّ الوصول الى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو أصبح خطير جداً .

وطالبت كافة الجهات المعنية بالتدخل لحماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية وضمان الوصول الآمن.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف مسيرة الاحتلال بمنطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس، كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت وسط مدينة خانيونس.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات شرق دير البلح.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية والمسيرة نيرانها صوب منازل المواطنين في منطقة النصر غربي مدينة غزة.

وفجرت قوات الاحتلال مدرعة مفخخة في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من شارع الثورة غرب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين