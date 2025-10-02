شهيد برصاص الاحتلال بادّعاء تنفيذ عملية دهس غرب رام الله

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد الشاب محمد علي يوسف شتية (37 عامًا) مساء الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز بيت عور الفوقا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب شاب آخر واعتُقل في المكان، بعد أن ادعت قوات الاحتلال محاولتهما تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال أبلغها باستشهاد الشاب شتية واحتجاز جثمانه، في حين ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة تجاه المركبة التي كان يستقلها الشابان، وأغلقت الحاجز ودعمت الموقع بتعزيزات عسكرية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن شخصين حاولا تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار تجاه الجنود، حيث تم "القضاء" على أحدهما واعتقال الآخر، مشيرًا إلى أن الأخير كان مسلحًا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المعتقل أصيب بجراح، دون توضيح حالته الصحية.

وتأتي العملية بعد أيام من إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما أصيب المنفذ بجراح متوسطة إلى خطيرة. كما شهدت الأسابيع الأخيرة عدة عمليات مشابهة في الضفة، أسفرت عن سقوط شهداء فلسطينيين وجنود إسرائيليين بين قتيل وجريح.

وبالتوازي مع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى 1047 شهيدًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى نحو 10 آلاف و300 جريح واعتقال أكثر من 19 ألف مواطن بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

أما في قطاع غزة، فقد خلف العدوان أكثر من 66,225 شهيدًا و168,938 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال، فيما أزهقت المجاعة أرواح 455 شخصًا بينهم 151 طفلًا.