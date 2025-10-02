شركة ريبوك تطلب إزالة شعارها عن قمصان منتخب "إسرائيل"

غزة/ فلسطين أون لاين:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة ريبوك، المتخصصة في الأحذية والملابس والمعدات الرياضية، طلبت من اتحاد كرة القدم "الإسرائيلي" إزالة شعارها من قمصان المنتخب، وأوعزت لوكيلها المحلي MSG بسحب الشعار من الأطقم.

الخطوة تأتي بعد دعوة حركة BDS هذا العام لمقاطعة شركة ريبوك بسبب تعاونها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي.

بالتزامن مع ذلك، يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" فرض إجراءات ضد الاتحاد الإسرائيلي، وسط دعوات متصاعدة لحظر المنتخب من تصفيات كأس العالم واستبعاد الأندية الإسرائيلية من البطولات الأوروبية المختلفة.

وفي ذات السياق، صوتت اتحادات "إسبـانيا، البرتغال، إيطاليـا، تركيا، كرواتيـا، سويسرا، بلجـيكا، هولندا، النرويـج، السويـد، أوكرانيا، صربـيا، رومانيا، بولنـدا، البانيا" على قرار على طـرد منتخب "إسرائيل" من البطولات الأوروبـية بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

وتعاني "إسرائيل" من تزايد العزلة الدولية على الصعيد الرياضي، حيث تتعرض الفرق والمنتخبات لمضايقات من الجماهير، وعدم ترحاب بها في البلدان المختلفة.