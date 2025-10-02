المقاومة توقع قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة "أبو شباب" شرق رفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن مصدر أمني في قطاع غزة أن قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة نفّذت، مساء أمس الأربعاء، عملية نوعية ضد مجموعة من المرتزقة المرتبطين بالعميل ياسر أبو شباب، أثناء تمركزهم شرق مدينة رفح تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن القوة اقتحمت الوكر الذي كان يتحصن فيه المرتزقة، واشتبكت معهم من مسافة الصفر في عملية وُصفت بـ"الخاطفة والمحسوبة"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، قبل أن ينسحب المهاجمون بسلام دون خسائر.

وأكدت قوة "رادع" أن العملية تحمل رسالة واضحة إلى من وصفتهم بـ"الخونة"، مفادها أن "الاختباء خلف دبابات الاحتلال، حتى في أخطر المناطق، لن يحمي العملاء من يد المقاومة".

وأضاف البيان: "نفذنا العملية في المكان الذي يظنه العدو وعملاؤه آمنًا، وفي التوقيت الذي يعتقدون فيه أن لا أحد يجرؤ على التقدم".

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه تحذيرات المقاومة من خطورة الدور الذي يلعبه بعض العملاء المحليين في توفير معلومات ومساعدة قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.