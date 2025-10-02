الصحة: الطواقم الطبية تواصل تقديم الرعاية في مدينة غزَّة

أكدت وزارة الصحة بغزة، أنَّ الطواقم الطبية في مدينة غزة لاتزال تواصل تقديم الرعاية الطبية فيما تبقى من مستشفيات عاملة وسط مخاطر صعبة تُحيط بهم .

وأشارت وزارة الصحة في بيان صحفي، إلى أنَّ الوصول الى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس ومستشفى الحلو أصبح خطير جداً .

وطالبت كافة الجهات المعنية بالتدخل لحماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية وضمان الوصول الآمن.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الطواقم الطبية تواجه تحديات كارثية، جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأكدت وزارة الصحة، أنَّ تعنت الاحتلال في تقويض وصول الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات يزيد من تعقيدات الوضع الصحي للمرضى والجرحى.

وشددت على أنَّ كافة الجهات المعنية مطالبة بالتحرك العاجل لضمان الوصول الآمن للاحتياجات الطبية ومنع انهيار الخدمة.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بسبب الإغلاق "الإسرائيلي" شبه الكامل للمعابر منذ مارس/ آذار الماضي أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين