مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالنَّقب المحتل

قُتل الشاب وليد أبو عصا من بلدة أم بطين (أبو كف) بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار.

في التفاصيل، أقرّت الطواقم الطبية، صباح اليوم (الخميس، وفاة الشاب وليد مجلي يوسف أبو عصا متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة أم بطين (أبو كف) بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

وأصيب خلال ذلك شاب آخر بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية، بأن الضحية والمصاب الآخر (30 و35 عاما)، تعرضا لإطلاق نار سفر عن إصابتهما بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، واستُدعيت طواقم الإسعاف وقدمت العلاجات الأولية ونقلت المصابين إلى مستشفى "سوروكا" قي مدينة بئر السبع، إلا أنه بعد مرور ساعات ومحاولات عدة لإنقاذ حياة أحد المصابين وهو الشاب وليد أبو عصا، اضطرت لإقرار وفاته.

يأتي ذلك في وقت يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا وانفلاتا في جرائم القتل والعنف، والتي ارتفعت حصيلة ضحاياها إلى 191 قتيلا بينهم 19 امرأة منذ مطلع العام.

وتشير المعطيات إلى أن 161 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 97 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. كما سجلت 9 حالات قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة "الإسرائيلية" وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.

