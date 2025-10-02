الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بعد مداهمات واقتحامات لمنازلهم أو خلال مرورهم على الحواجز العسكرية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبيدة خازم من مخيم جنين أثناء تواجده في شارع حيفا. كما طالت الاعتقالات المواطن محمد خضر عباهرة ونجليه مثنى ومعاذ من بلدة اليامون، إضافة إلى الشقيقين علاء وعلي نافع يحيى من قرية الغرفة، والشاب وائل بسام واكد من قرية العرقة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق المدينة واعتقلت الشاب أحمد أبو نعيم، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. كما داهمت أحياء سطح مرحبا وجبل الطويل في مدينة البيرة، وبلدات بيت ريما ودير غسانة وكفر عين شمال غرب رام الله، إضافة إلى دير دبوان شرقًا، دون تسجيل اعتقالات أخرى.

أما في بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار طقاطقة (24 عامًا) من بلدة بيت فجار، وذلك أثناء مروره على حاجز فرش الهوا في مدينة الخليل.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى