حماس: اعتراض الاحتلال لأسطول الصمود واعتقال النشطاء قرصنة وإرهاب وسيزيد غضب شعوب العالم

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ اعتراض بحرية الاحتلال الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية، واعتقال النشطاء والصحفيين المرافقين لهم، يشكل اعتداء غادرا وجريمة قرصنة وإرهاب بحري على المدنيين؛ تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال.

وأضافت "حماس" في بيان صحفي، أمس الأربعاء، أنَّ هذا الاعتداء الهمجي استهدف متضامنين دوليين كانوا في مهمة إنسانية عاجلة لنقل مساعدات طارئة إلى أهلنا المحاصرين في قطاع غزة، الذين يتعرضون منذ عامين لإبادة جماعية وتجويع ممنهج".

وأدانت بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي الذي شنه جيش العدو على أسطول الصمود، مؤكدةً أن اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود عمل إجرامي يجب أن يدان من جميع أحرار العالم.

وحيَّت شجاعة النشطاء الأحرار وإصرارهم على كسر الحصار عن شعبنا، داعيةً أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة، للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورًا.

وطالبت "حماس" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة الاحتلال وقرصنته، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم، والعمل الجاد لوقف جريمة الإبادة والتجويع المفروضة على شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الإنسانية جمعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين