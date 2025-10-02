تظاهرات في مدن عربية وأوربية تنديدًا بقرصنة الاحتلال لسفن أسطول الصمود

انطلقت تظاهرات في عدة مدن غربية وتركية وعربية تنديدا بهجوم وقرصنة الاحتلال لعدد من سفن أسطول الصمود العالمي، المتجه لكسر الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وبعد الإعلان عن اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة انطلقت مظاهرة في العاصمة الإيطالية روما احتجاجا على عملية الاعتراض.

وانطلقت مظاهرة أخرى في العاصمة البلجيكية بروكسل تنديدا باعتراض الاحتلال أسطول الصمود والاستيلاء على عدد من السفن واعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها.



كما انطلقت مظاهرات ليلية في عدد من المدن الأوروبية تنديدا باختطاف الاحتلال سفن الأسطول التي تحمل مواد إغاثية نحو غزة، أبرزها في برشلونة وبرلين وأثينا وباريس.

وتظاهر العشرات أمام السفارة الأميركية في نواكشوط عاصمة موريتانيا استنكارًا لهجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة.

كما تظاهر المئات في تونس تنديدا باعتداء البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود.

عاجل | خروج تظاهرة في فرنسا تنديدًا بالاعتداء على أسطول الصمود.



وشهدت مدن إسطنبول وقيصري وقونيا وقفات احتجاجية تندد بقرصنة الاحتلال لسفن أسطول الصمود، كما حاصرت الحشود سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول.



وقال المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي، إن 13 سفينة صارت تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية من أصل 44 تشارك في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن السفن التي اعترضتها البحرية "الإسرائيلية" تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء "أسدود".

وأشار أسطول الصمود العالمي، الذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة، إلى أن القوات البحرية "الإسرائيلية" تمارس "سلوكا عدائيا" ضد القوارب المشاركة فيه.

وقال أسطول الصمود إنه "فقد الاتصال بعدد من السفن المتجهة نحو غزة، وإنه يعمل بجد لتتبع أوضاع جميع المشاركين والطواقم".

وأضاف بيان للأسطول أن الاعتراض "الإسرائيلي" للسفن هجوم غير قانوني يستهدف مدنيين عزلا في المياه الدولية، داعيًا حكومات العالم إلى المطالبة بضمان سلامة جميع من كانوا على متن سفنه والإفراج عنهم.

وأكد الأسطول أنه على بعد 70 ميلًا بحريًا من سواحل غزة وسيواصل إبحاره دون تراجع.

