"التعليم" تدعو طلبة توجيهي المتأخرين للتسجيل الفوري عبر Wise School

متابعة/ فلسطين أون لاين

التربية والتعليم العالي عن إعلان خاص بطلبة التوجيهي للعام 2025، وتحديداً لجميع الطلبة الأعزاء مواليد 2007 الذين لم يُسجلوا بعد عن بُعد إلكترونياً.

تدعو الوزارة جميع هؤلاء الطلبة إلى ضرورة التسجيل السريع على تطبيق Wise School (الوايز) بأسرع وقت ممكن لاستكمال بياناتهم التعليمية.

تنبيهات وإرشادات التسجيل الهامة:

تُشدد الوزارة على النقاط التالية للطلبة الذين يواجهون مشاكل في التسجيل أو لم يظهر لهم رقم مرجعي:

* ضرورة إعادة التسجيل: يجب على كل طالب لم يظهر له الرقم المرجعي القيام بـإعادة التسجيل مرة أخرى.

* حفظ كلمة المرور والرقم المرجعي: من الأهمية القصوى حفظ كلمة المرور (الخاصة بالتطبيق) والرقم المرجعي (الذي يظهر بعد التسجيل) بشكل جيد وآمن.

* شرط دخول الامتحان: تُذكّر الوزارة أن كلمة المرور والرقم المرجعي هما شرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.



