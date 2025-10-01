حماس تنفي أيَّ صلة بالموقوفين في ألمانيا

فلسطين أون لاين

01 أكتوبر 2025 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
حماس تنفي أي صلة بالموقوفين في ألمانيا
متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، وجود أي صلة لها بالأشخاص الذين أعلنت السلطات الألمانية اعتقالهم.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن "مزاعم الاشتباه بعلاقة المعتقلين بحماس لا أساس لها من الصحة".

وأشارت إلى، أن الهدف من هذه المزاعم هو "الإساءة إلى الحركة والتشويش على تعاطف الشعب الألماني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وحرب الإبادة والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة".

وشدّدت الحركة على أن سياستها الثابتة كانت وما زالت حصر كفاحها المشروع ضد الاحتلال داخل الأرض الفلسطينية فقط.

وأكدت حماس، أن محاولات الزج باسمها في أحداث خارج هذا الإطار "لن تنجح في صرف الأنظار عن الجرائم اليومية التي يتعرض لها شعبنا الأعزل في غزة".

وكان ممثلو ادعاء ألمان، قد قالوا إن "الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أجانب يشتبه في إعدادهم لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد أهداف (يهودية) في ألمانيا".

وذكر ممثلو الادعاء أنهم يشتبهون في "انتماء الرجال الثلاثة لحركة (حماس) وفي شراء أسلحة نارية وذخيرة للحركة لاستخدامها في عمليات اغتيال تستهدف مؤسسات (إسرائيلية) أو (يهودية) في ألمانيا".

ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى "حماس"، منظمة "إرهابية".

وتعتبر ألمانيا من أقوى حلفاء الاحتلال الإسرائيلي، ولم تنضم إلى فرنسا وبريطانيا وعدة دول أخرى الشهر الماضي بعد اعترافهم "بدولة فلسطين".

