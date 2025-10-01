"أسطول الصُّمود" يقترب من غزَّة... البحرية "الإسرائيلية" تهاجم السفن وتحول وجهتها

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود العالمي، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات إسرائيلية تعتقل المشاركين على متن القارب "ألما" والسفينة "سيروس"، مشيرة إلى أن سفنه تتعرض لاعتراض غير قانوني وتعطيل للكاميرات.

يأتي هذا الإعلان بعد أن بدأت البحرية الإسرائيلية هجوما على أسطول الصمود في المياه الدولية واعتقلت عددا من المشاركين فيه.

وقال أسطول الصمود إن وضع الطواقم والنشطاء على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية لا يزال مجهولاً.

وفي وقت سابق، أعلن الناشطون أنهم في "حالة طوارئ" بعد تلقيهم رسالة من البحرية الإسرائيلية تفيد بأن مواصلة الإبحار نحو غزة ستُعتبر "مخالفة" وأن المشاركين سيُعتقلون.

وقال المنظمون إن "أكثر من 20 سفينة مجهولة رُصدت على بُعد 3 أميال بحرية فقط من الأسطول". وحذروا من "محاولة فرض حصار بحري".

وأكدوا بالقول: "لن نُرهب بالتهديدات أو المضايقات أو المحاولات الرامية لحماية الحصار غير القانوني المفروض على غزة".

ودعا المنظمون عبر رسائلهم إلى "مراقبة أوضاع الركاب عن كثب والتواصل مع السفارات والمطالبة بوقف تمكين إسرائيل من ارتكاب جرائمها".

ويضم الأسطول أكثر من 50 سفينة مدنية تقل نحو 532 متضامناً من 45 دولة، بينهم برلمانيون ونشطاء وحقوقيون، في محاولة هي الأكبر من نوعها لكسر الحصار.

يُذكر أن إسرائيل ارتكبت في السابق أعمال قرصنة ضد سفن مشابهة وصادرتها، بينما يواصل الاحتلال منذ 18 عاماً فرض حصار شامل على غزة، فاقمته حرب الإبادة الجارية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف جريح، وأدت إلى مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين بينهم أطفال.