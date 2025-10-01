"لم يخرجوا أحياء"... سرايا القدس تكشف تفاصيل "كمين نوعيّ" في حيِّ النَّصر

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية نوعية ضد تحشدات جيش الاحتلال في حي النصر بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بلاغ عسكري، إنها فجرت منزلًا مفخخًا مسبقًا، بعبوات محلية الصنع، وأخرى من مخلفات جيش الاحتلال، بقوة هندسية في حي النصر بمدينة غزة وقضت عليها بالكامل.

بحسب البيان، جرى تفجير المنزل أثناء دخول قوة هندسية إسرائيلية إلى المكان بهدف تشريكه وتفجيره، ما أسفر عن تدمير القوة المستهدفة بالكامل.

وأكدت السرايا أن العملية تمت بمشاركة طائرة مسيرة من طراز "هدهد"، قامت بتوثيق لحظة دخول قوات الاحتلال إلى المنزل ولحظة وقوع الانفجار.

وأضافت أن طبيعة الانفجار القوي داخل المبنى تؤكد أن جنود الاحتلال المتواجدين في الموقع لم يخرجوا أحياء، وأن جميع من كانوا في المنزل باتوا بين قتيل ومفقود.

عقب العملية، شنّ جيش الاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة في محيط مسرح العملية، في محاولة لانتشال خسائره والتغطية عليها.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.