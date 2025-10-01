فلسطين أون لاين

01 أكتوبر 2025 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
السلطة تتبرأ من تصريحات عباس زكي بشأن خطة ترامب
متابعة/ فلسطين أون لاين

انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، واصفاً إياها بأنها "مخيبة للآمال" وتقوم على الكيل بمكيالين، حيث تبرئ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من جرائمه وتُلقي المسؤولية كاملة على الفلسطينيين.

وقال زكي في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، إن الخطة، التي خلت من أي إشارة لإقامة دولة فلسطينية، تعكس "عقلية صفقة تجارية" لدى ترامب، بينما يعتبرها الإسرائيليون فرصة لتحقيق "الحلم الصهيوني" بدعم أمريكي مفتوح.

وأضاف أن ما تطرحه الخطة لا يبشّر بقيام الدولة الفلسطينية كما كان مأمولاً، بل "يبشر بالموت للجميع"، محذراً من التعامل مع غزة كأنها مشروع انتداب جديد.

كما اعتبر المهلة التي منحها ترامب لحركة حماس مجرد "سكر زيادة"، قائلاً: "إسرائيل تنفذ ما تريد بالفعل".

وفي المقابل، أصدرت السلطة الفلسطينية توضيحاً نفت فيه أن تكون تصريحات زكي معبّرة عن موقفها الرسمي.

وأكدت عبر وكالة الأنباء الرسمية وفا أن المواقف الصادرة باسم رئاسة السلطة وحركة فتح، التي رحّبت بالجهود الرامية إلى وقف الحرب، هي التي تمثل دولة فلسطين.

وأشارت إلى أن "تصريحات عباس زكي لا تمثل أحداً ولا تعكس الموقف الرسمي الفلسطيني".

وكانت السلطة الفلسطينية قد رحّبت بخطة ترامب رغم خلوها من أي تعهد بقيام دولة فلسطينية أو عودة السلطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

