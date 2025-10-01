المنظمات الأهلية: خطة "ترامب" ابتزاز سياسي تتطلب موقف وطنيّ موحد

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الإدارة الأميركية جسّدت بانحيازها عبر ما يسمى بـ"خطة ترامب" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رؤيتها المنحازة بالكامل للاحتلال الإسرائيلي، والرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت الشبكة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنها ترحب بأي جهد يقود إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، لكنها شددت على أن الخطة الأميركية، بصيغتها الحالية، لا توفر أي ضمانات حقيقية لوقف العدوان، ولا لإنهاء الاحتلال أو المشروع الاستيطاني.

وأضاف البيان أن جوهر الخطة يسعى عمليًا إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتمزيق النسيج الجغرافي والسياسي للشعب الفلسطيني، دون التزام واضح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس أو تحقيق حق تقرير المصير.

وأكدت الشبكة في بيانها، أن ربط الخطة بين قبولها وبين وقف العدوان يمثّل "ابتزازًا سياسيًا لشعب يرزح تحت الاحتلال".

ودعت الشبكة جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى صياغة موقف وطني موحد يرقى إلى مستوى التحديات الراهنة، ويضمن وقفًا حقيقيًا للقتل والتهجير، وصون الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.