القسَّام تبثُّ مشاهد قنص جندي واستهداف آليات الاحتلال بمدينة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد "نوعية" لقنص جندي واستهداف آليات الاحتلال في محاور التوغل بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد، في المقطع المصور، سقوط جندي إسرائيلي بعد قنصه على الفور في غزة، إضافة إلى استهداف دبابات الاحتلال بالقذائف المضادة للدروع، فضلا عن قصف مواقع قيادة وسيطرة للاحتلال بعشرات قذائف الهاون من أعيرة مختلفة.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تفاصيل عملية إغارة استهدفت تجمعًا لجيش الاحتلال في مدينة غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، إن مجاهدونا أغاروا على تجمع لجنود وآليات العدو داخل مدرسة "الراهبات الوردية" في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت أن مقاتليها باغتوا قوات الاحتلال بإطلاق النار من مسافة الصفر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وأضافت الكتائب أن مجاهديها ألقوا عبوات فراغية داخل ناقلتي جند في الموقع، مما أدى إلى إصابة ومقتل من بداخلهما، قبل أن يتم تفجير دبابة "ميركفاه" بعبوة "العمل الفدائي"، فيما رُصد هبوط مروحيات الاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى من المكان.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.