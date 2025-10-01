فلسطين أون لاين

01 أكتوبر 2025 . الساعة 16:41 بتوقيت القدس
"سرايا القدس" تقصف مستوطنتين في غلاف غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن قصفها مستوطنتين بغلاف غزة؛ ردًا على الجرائم الإسرائيلية.

وقالت "سرايا القدس"، في منشور عبر صفحتها على "تليغرام": "القوة الصاروخية قصفت "مفلاسيم" و"كفار سعد" برشقة صاروخية ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضافت "قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة خانيونس بقذائف الهاون الثقيل".

وأفادت مصادر عبرية، بإطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه الغلاف، حيث دوت صفارات الإنذار.

ومنذ أسابيع، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة شمال القطاع وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدًا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

 

