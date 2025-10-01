الصحة بغزَّة:  51 شهيدًا و 180 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

01 أكتوبر 2025 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 51 شهيدًا، و 180 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 4 شهداء و 57 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,580 شهيدًا وأكثر من 18,930 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,280 شهيدًا و 56,675 إصابة، لترتفع  حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,148 شهيدًا و 168,716 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

