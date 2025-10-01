الصحة بغزة: حالتا وفاة بالمجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهما طفل، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 455 شهيدًا، بينهم 151 طفلًا.

وقالت الوزارة في بيان، إن جرى تسجيل 177 حالة وفاة منهم 36 طفلًا منذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن طفلا واحدا من كل 3 أطفال في قطاع غزة، لم يتناول أي طعام خلال 24 ساعة، جرّاء انعدام المواد الغذائية، بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضافت أونروا في بيان مقتضب، أنه "وفقا لتقييم سريع للاحتياجات في غزة أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، قضى طفل من كل ثلاثة أطفال يوما كاملا دون طعام خلال 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أن "الثمن الذي يدفعه الأطفال وطفولتهم (بغزة) لا يُطاق". وبناء على هذه الظروف القاسية، فإن الكثير من الأطفال يلجؤون مجبرين إلى العمل أو "التسول أو النهب"، وفق ذات البيان.

وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، قائلة: "أطفال غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

المصدر / فلسطين أون لاين