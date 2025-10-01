بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 13 أسيرا من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، عن 13 أسيرًا من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال العدوان العسكري المتواصل على القطاع واحتجازهم لفترات متفاوتة في السجون والمعسكرات "الإسرائيلية".

وقال مكتب "إعلام الأسرى"، إن قوات الاحتلال أفرجت عن 13 أسيرًا من قطاع غزة، عبر حاجز "كيسوفيم" العسكري.

وأشار "إعلام الأسرى" إلى أنه تم نقل الأسرى إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

كشف أسماء (13 أسيرًا) وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى:



1- أمجد محمد محمود نصير – 19 عامًا – من الشمال



2- هيثم بسام محمد أبو طيبة – 28 عامًا – من خان يونس

3- مصطفى نعيم مصطفى عاشور – 43 عامًا – من رفح



4- عدي مسعد عبد الرازق بكر – 24 عامًا – من الشاطئ



5- محمد محمود حسين الأسطل – 22 عامًا – من خان يونس



6- خالد خليل حسن سفيان – 44 عامًا – من الشمال



7- عمر محمد علي حسن نصر – 44 عامًا – من الشمال



8- ممدوح محمد عبد الرازق الفيومي – 17 عامًا – من الشجاعية



9- باسل زايد شكري العر – 27 عامًا – من جباليا



10- حافظ عباس نمر موسى المصري – 19 عامًا – من بيت حانون



11- يوسف محمد خليل سعد الله – 24 عامًا – من جباليا



12- محمد إسماعيل مغنم عبد الرحمن – 24 عامًا – من جباليا



13- سالم زكي محمد قديح – 38 عامًا – من خان يونس

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين