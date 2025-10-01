استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في استهدافٍ "إسرائيلي" بمدينة غزَّة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني استشهاد أحد ضباطها، جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" للطواقم أثناء مهمة إنقاذ بمدينة غزة.

ونعت المديرية العامة، اليوم الأربعاء، الشهيد منذر رائد الدهشان، الذي ارتقى بقصف الاحتلال للطواقم اثناء مهمة إنقاذ داخل مدرسة الفلاح بحي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الدفاع المدني، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب فجر اليوم جريمة مروعة بحق طواقم الدفاع المدني التي كانت تؤدي دورًا إنسانيًا بحتًا، تنتشل المصابين والشهداء في مدرسة "الفلاح" التي تؤي نازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد أن قصفها الاحتلال دون سابق إنذار.

وأشار إلى أنَّ هذا الاستهداف "الإسرائيلي" السافر لطاقم الدفاع المدني لم يكن الأول خلال حرب الإباده المستمرة، مضيفًا أن "عدد جرائم استهدافات الاحتلال لطواقمنا 27 مرة في ميدان العمل الإنساني، و 11 استهداف داخل المراكز".

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الكاملة لطواقمنا العاملة في قطاع غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين