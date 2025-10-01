الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة طالت عدداً من الشبان في محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمات واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، واعتداءات على بعض المعتقلين خلال عملية اعتقالهم.

ففي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة طولكرم، واعتقلت كلاً من: فارس عبد ربه من حارة ذياب في الحي الشرقي بمدينة طولكرم، ومعضاد جمال كليبي من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأحمد متروك ونجله خطاب متروك بعد مداهمة منزلهما وتحطيم محتوياته، وعطية وائل محمود من بلدة بلعا شرق طولكرم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي نور بركات الأطرش عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت مساء أمس الشاب معاذ إدريس أبو تركي بعد مطاردته في المنطقة الجنوبية وإطلاق النار باتجاهه والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

أما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب تيسير ياسر حطاب (31 عامًا) من قرية جفنا شمال رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يامن منصور وحسن التايه.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى