فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في استهدافٍ "إسرائيلي" بمدينة غزَّة

"أرنب" و"ذليل" .. اعتذار "نتنياهو" لقطر يشعل السجال (إسرائيل)

"العربات المُفخخة" .. خدمة جديدة في الإبادة ونشر الدمار بغزة

الصحة: النِّساء بغزة محرومات من برامج الفحص المبكر لـ "سرطان الثدي"

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

دلياني لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال يستهدف كل من هو غير يهودي.. حتى الدروز الذين خدموه بذل ونذالة

خطة ترامب.. إنقاذ لـ(إسرائيل) وتصفية للقضية الفلسطينية بغطاء "السلام"

الدفاع المدني: الاحتلال ارتكب جريمة بحق طواقمنا خلال عملها الإنساني بغزَّة

صورةٌ مُسرَّبة لنتنياهو خلال اجتماعٍٍ في أمريكا تهزُّ المنظومة "الأمنية" لدى الاحتلال.. هل كان أحدٌ يراقبه؟

من التهديد إلى التحقق: قراءة في نبوءة السنوار وعزلة الاحتلال الدولية

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

01 أكتوبر 2025 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة طالت عدداً من الشبان في محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمات واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، واعتداءات على بعض المعتقلين خلال عملية اعتقالهم.

ففي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة طولكرم، واعتقلت كلاً من: فارس عبد ربه من حارة ذياب في الحي الشرقي بمدينة طولكرم، ومعضاد جمال كليبي من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأحمد متروك ونجله خطاب متروك بعد مداهمة منزلهما وتحطيم محتوياته، وعطية وائل محمود من بلدة بلعا شرق طولكرم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي نور بركات الأطرش عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت مساء أمس الشاب معاذ إدريس أبو تركي بعد مطاردته في المنطقة الجنوبية وإطلاق النار باتجاهه والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

أما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب تيسير ياسر حطاب (31 عامًا) من قرية جفنا شمال رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يامن منصور وحسن التايه.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة