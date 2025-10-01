الدفاع المدني: الاحتلال ارتكب جريمة بحق طواقمنا خلال عملها الإنساني بغزَّة

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم جريمة مروعة بحق طواقم الدفاع المدني التي كانت تؤدي دورًا إنسانيا بحتا، تنتشل المصابين والشهداء في مدرسة "الفلاح" التي تؤي نازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد أن قصفها الاحتلال دون سابق إنذار.

وأكد الدفاع المدني بغزة، أنَّ هذه الجربمة التي تضاف إلى سجل الجرائم أدت إلى اصابة 7 من ضباط الإنقاذ والإطفاء بينهم اثنان في حالة الخطر الشديد هما: الضابط "طارق زياد حماد" مدير مركز دفاع مدني تل الهوا، وضابط الإنقاذ "منذر رائد الدهشان".

وأشار الدفاع المدني في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أنَّ هذا الاستهداف "الإسرائيلي" السافر لطاقم الدفاع المدني لم يكن الأول خلال حرب الإباده المستمرة، مضيفًا أن "عدد جرائم استهدافات الاحتلال لطواقمنا 27 مرة في ميدان العمل الإنساني، و 11 استهداف داخل المراكز".

وأكد، أنَّ الاحتلال استهدف طاقم الدفاع المدني في مدرسة الفلاح بشكل متعمد، حيث كانوا يؤدون واجبهم الإنساني يرتدون ملابسهم الرسمية مع وجود مركباتهم واضحة المعالم، دون أن يضع هذا الاحتلال اعتبارات لأي قوانين إنسانية أو مواثيق دولية.

وأوضح، أن استهداف طاقم الدفاع المدني بعد دقائق من وصوله إلى المدرسة المستهدفة، يؤكد أن الاحتلال يقصد ارتكاب هذه الجريمة ليحدث حالة من الفراغ في التدخل الإنساني بمدينة غزة.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف الإسرائيلي الغاشم يُعدّ جريمةً جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات والجرائم المستمرة بحق طواقم العمل الإنساني العاملة في قطاع غزة، ويشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف فرق العاملين في هذا المجال.

وتابع " استهداف الاحتلال طواقمنا لن يزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة واجبنا الوطني والإنساني رغم كل المخاطر والتحديات".

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الكاملة لطواقمنا العاملة في قطاع غزة.

