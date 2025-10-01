منسّق أسطول الصمود: سفن عسكرية حامت حولنا وعدة مسيَّرات عملت على تشويش أجهزة الملاحة

أفاد وائل نوار، منسّق أسطول الصمود العالمي، بأنّ سفنًا عسكرية مجهولة الهوية، من دون أضواء، حامت حول سفن الأسطول وطوّقت سفينة القيادة.

وأشار نوار إلى أنّ الأسطول أعلن حالة الطوارئ بعد تحليق متواصل للمسيَّرات وعمليات تشويش على أجهزة الملاحة في سفن أسطول الصمود.

وطالب نوار بـ"ممارسة الضغط الدولي والشعبي على العدو الصهيوني لمنع اعتراض الأسطول في طريقه إلى غزة".

وقال: "من حقّ أي أسطولٍ إغاثي أن يُبحر في المياه الدولية، واعتراضه يُعدّ جريمة حرب"، مضيفًا أنّ "السفن العسكرية المجهولة حاولت التشويش علينا من دون جدوى".

وأضاف، أنَّ "السفن تسير باتجاه قطاع غزة بلا توقف بعد عمليات التشويش التي تعرضت لها"، متوقعًا بدء سلطات الاحتلال اعتراض السفن ابتداء من مسافة 150 ميلا بحريا.

وتابع "في حال اعتراض أي سفينة سيواصل بقية الأسطول الإبحار نحو قطاع غزة"، لافتًا إلى أنَّ41 سفينة مشاركة ضمن أسطول الصمود العالمي باتجاه القطاع.

وذكر نوار أن إيطاليا سحبت سفينتها العسكرية بعد وصول الأسطول إلى 150 ميلا بحريا من قطاع غزة، مضيفًا أنَّ "موقف إيطاليا يعكس خضوع دول عديدة لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال".

وأكد أنَّ طواقم الأسطول مصرة على الوصول إلى غزة ومعنوياتهم مرتفعة برغم التهديدات.

ويضم "أسطول الصمود" اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة " صمود نوسانتازا" الماليزية، وعلى متنه أكثر من 500 ناشط من 40 دولة على متن 50 سفينة.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.2 مليون فلسطيني وتحاصره "إسرائيل" منذ نحو 18 عاما.

وأكد ناشطون يونانيون مشاركون في الأسطول، أنهم عازمون على الوصول إلى قطاع غزة، وأنهم ليسوا خائفين من أي هجوم "إسرائيلي" محتمل.





المصدر / فلسطين أون لاين