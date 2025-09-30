فلسطين أون لاين

استشهاد المصوِّر يحيى برزق في قصف إسرائيليّ على دير البلح

30 سبتمبر 2025 . الساعة 22:07 بتوقيت القدس
...
استشهاد المصوِّر يحيى برزق في قصف إسرائيليّ على دير البلح
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد المصور الصحفي يحيى برزق، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفل والصحفي برزق، في قصف الاحتلال منجرة في شارع أبو سلطان غربي مدينة رفح، وسط قطاع غزة.

وأسماء الشهداء هم: يوسف أشرف سلمان، قصي يوسف سلمان، محمد يوسف سلمان، رجب أبو جراد، والصحفي يحيى برزق، وشهيد مجهول الهوية.

وعرف برزق المختص في تصوير الأطفال حديثي الولادة بعدسته التي وثّقت براءة أطفال غزة في صور بقيت شاهدة على الإبادة، حيث وجد الكثير ممن صوّرهم مصير الشهادة خلال حرب الإبادة، فيما يعيش صغار آخرون حياة أقسى من الموت، تحرمهم من بيوتهم ومدارسهم وأمنياتهم البسيطة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدًا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.

#قطاع غزة #غزة

