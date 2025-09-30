إيطاليا تنسحب من مرافقة "أسطول الصمود" المتجه لغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن البحرية الإيطالية ستنسحب من مرافقة أسطول الصمود العالمي، الذي يضم أكثر من 40 قاربًا مدنيًا متجهًا إلى غزة، بمجرد وصوله إلى مسافة 150 ميلاً بحريًا (278 كيلومترًا) من شاطئ قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الفرقاطة الإيطالية ستصدر تحذيرين إلى النشطاء المشاركين، على أن يكون التحذير الثاني والأخير عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش تقريبًا، مؤكدة أن الانسحاب يأتي "كما سبق وأُعلن في الأيام الماضية".

وبررت الحكومة الإيطالية انسحابها بتجنب "واقعة دبلوماسية" مع إسرائيل، وفق ما نقلته المتحدثة باسم الأسطول ماريا إيلينا ديليا، التي أكدت أن النشطاء "لن يستجيبوا للتحذيرات".

ودعا وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو المشاركين إلى قبول مقترح تسوية يقضي بتسليم المساعدات في قبرص، محذرًا من أن القوارب قد تُعترض في المياه المفتوحة ويُلقى القبض على الناشطين، إلا أن ممثلي الأسطول رفضوا النداء وأكدوا مواصلة رحلتهم حتى غزة.

وكانت البحرية الإيطالية والإسبانية قد أرسلتا الأسبوع الماضي سفينتين لمساعدة الأسطول، بعدما تعرض لهجمات بطائرات مسيّرة مزودة بقنابل صوتية ومواد مثيرة للحكة قبالة سواحل اليونان، لكن دون أي تدخل عسكري مباشر.

وكانت هيئة البث العبرية، قد أعلنت أن البحرية الإسرائيلية تستعد لاعتراض الأسطول، في سيناريو مشابه لاعتراض سفينتي مادلين في يونيو/حزيران وحنظلة في يوليو/تموز الماضيين.

ويضم الأسطول أكثر من 500 ناشط من 40 دولة على متن 50 سفينة، في تحرك هو الأول من نوعه بهذا الحجم منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت ديليا في مقطع مصور عبر إنستغرام: "من المرجح أن تشن إسرائيل هجومًا علينا الليلة، فجميع المؤشرات تدل على ذلك". فيما لم تعلّق تل أبيب رسميًا على اتهامات الأسطول، لكنها لوّحت باستخدام "كل السبل الممكنة" لمنع وصول السفن إلى غزة.