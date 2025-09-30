البرغوثي: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة مليئة بـ "الألغام"

فلسطين أون لاين

30 سبتمبر 2025 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
البرغوثي: خطة ترامب بشأن غزة مليئة بالألغام
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة تجاهلت الفلسطينيين والسبب الجذري للصراع.

وأضاف البرغوثي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء،  "من المهم وقف حرب الإبادة الجماعية وتخفيف المعاناة الإنسانية، لكن خطة ترامب تجاهلت الفلسطينيين والسبب الجذري للصراع وهو الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري".

وأشار إلى، أن الخطة مليئة بالألغام التي يمكن أن تفجر الوضع برمته، مؤكدًا بعدم وجود ضمانات بأن نتنياهو لن يستأنف حرب الإبادة الجماعية بعد استعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح أنه وبموجب بنود الخطة الأمريكية ستبقى قوات الاحتلال في غزة لفترة طويلة، مع عدم وجود أي ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

كما شدد أن أسوأ الألغام هو فرض حكم أجنبي على الفلسطينيين في غزة، مما سيفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ويقوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

#غزة #خطة ترامب

