فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرغوثي: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة مليئة بـ "الألغام"

رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب بشأن غزة تحتاج لتوضيح وتفاوض

3 عقبات محتملة أمام خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

اعتقال جندي "إسرائيلي" بتهمة التجسس لصالح إيران خلال الحرب

شركة مملوكة لرئيس ريال مدريد تتبرأ من "إسرائيل"

مجازر متواصلة.. أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الأونروا: تعليم الأطفال يجب أن يكون جزءًا من أي اتفاق لإنهاء حرب غزة

القسَّام تعلن مقتل جنود بعمليَّة إغارة ضدَّ الاحتلال في تلِّ الهوى

مثقَّفون فلسطينيُّون يرفضون الاستسلام: الصَّمت خيانة والمقاومة وعي جمعيّ

مضمون خطاب "سريّ" من كيرك إلى نتنياهو قبيل اغتياله

"حماس تعاملت بمسؤولية"...

رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب بشأن غزة تحتاج لتوضيح وتفاوض

30 سبتمبر 2025 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
...
رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب بشأن غزة تحتاج لتوضيح وتفاوض
وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الثلاثاء، أن الخطة الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة "تتضمن قضايا تحتاج لتوضيح وتفاوض".

وقال ابن عبد الرحمن، في مقابلة مع قناة الجزيرة: "سلمنا خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي أمس (الاثنين)، وكان الحديث معهم في العموميات"، مضيفًا: "نأمل من الجميع النظر إلى الخطة بشكل بناء واستغلال فرصة إنهاء الحرب".

وأوضح المسؤول القطري أن بلاده ومصر، بصفتهما وسيطتين رئيسيتين، شددتا خلال لقائهما مع وفد حماس على أن "الهدف الأول هو وقف الحرب"، مشيرًا إلى أن الحركة "تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة".

وأضاف: "حتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة، وهو يتطلب توافقًا مع الفصائل الفلسطينية".

واعتبر ابن عبد الرحمن أن الخطة الأميركية "تحقق هدفًا رئيسيًا بإنهاء الحرب، لكن بعض القضايا تحتاج إلى تفاوض وصياغة أوضح"، لافتًا إلى أن "ما طُرح حتى الآن هو مبادئ عامة بانتظار مناقشة التفاصيل وآليات التنفيذ".

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن "المرحلة الحالية مهمة، وهي جزء من مسار تفاوضي ليس من المتوقع أن يخرج بلغة مثالية، لكن يجب البناء عليه وجعله فعالًا وناجحًا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، حرب الإبادة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى وفاة 453 فلسطينيًا بينهم 150 طفلًا جراء المجاعة الناتجة عن الحصار.

#غزة #قطر #ترامب #الحرب على غزة #مفاوضات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة