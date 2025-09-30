فلسطين أون لاين

30 سبتمبر 2025 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
شركة مملوكة لرئيس ريال مدريد تتبرأ من "إسرائيل"
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة البناء الإسبانية "إيه سي إس" (ACS)، التي يرأسها فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بيع شركتها الفرعية "سيمي" (SEMI) العاملة في إسرائيل منذ 2021، مؤكدة أنها لم تعد تمارس أي نشاط داخل إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية.

وجاءت الخطوة عقب تحديث الأمم المتحدة لقاعدتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، حيث أدرجت 158 شركة من 11 دولة، قبل أن تطلب "سيمي" شطب اسمها من القائمة.

وفي السياق، فتحت الحكومة الإسبانية تحقيقًا مع شركات تروّج لمنتجات أو خدمات داخل البلاد مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد صدور مرسوم حكومي يحظر تسويق هذه السلع والخدمات في الأسواق الإسبانية.

ويُعَد القرار جزءًا من حزمة إجراءات أوسع، تشمل حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في إطار جهود مدريد لوقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية في غزة".

وكان وزير شؤون المستهلك بابلو بوستيندوي قد شدد سابقًا على أن وزارته "ستستخدم كل الموارد اللازمة" لمنع أي شركة عاملة في إسبانيا من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "لا ينبغي أن تُلطَّخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني".

