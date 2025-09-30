مضمون خطاب "سريّ" من كيرك إلى نتنياهو قبيل اغتياله

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن رسالة "سريَّة" وجهها الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك، الذي اغتيل مطلع الشهر الجاري، إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2 مايو/أيار الماضي،

وبحسب الصحيفة الأمريكية، كيرك، مؤسس جمعية "نقطة تحول الولايات المتحدة" ذات الشعبية بين المسيحيين المحافظين، حذّر في خطابه إلى نتنياهو من تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل بين الشباب الأمريكي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إنه يشعر بالقلق من أن هذه الاتجاهات بلغت مستويات قياسية، معتبرًا أن إسرائيل "تخسر حرب المعلومات" وبحاجة إلى تدخل إعلامي منظم، واقترح إنشاء فريق استجابة سريعة على منصة إكس شبيه بفريق البيت الأبيض.

أشار كيرك إلى أن التساؤلات المتداولة بين الشباب المسيحيين المحافظين تشمل: "إسرائيل دولة فصل عنصري؟"، "لماذا تمارس التطهير العرقي؟"، "لماذا تموّل أمريكا الإبادة ضد الفلسطينيين؟".

وأكد كيرك أن هذه الموجة "قد تقوض الدعم الأميركي لإسرائيل حتى بين المحافظين".

وكان تاكر كارلسون، المذيع الأمريكي الأسبق بقناة فوكس نيوز وأحد المنتمين للتيار المحافظ، قد تحدث في حفل تأبين كيرك عن “قتل المسيح لأنه كان يتحدى أصحاب السلطة”، فيما اعتبره محللون إشارة إلى دور إسرائيل في مقتل كيرك.

وكان كيرك سمح لبعض من وجهوا انتقادات لسياسات إسرائيل، ومنه بينهم كارلسون، بالمشاركة في الفعاليات التي كان يقيمها في الجامعات الأمريكية، وحظيت بحضور واسع من جانب الشباب المسيحي المحافظ.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اغتيل كيرك برصاصة قناص أثناء حضوره فعالية في جامعة ولاية يوتا، وسط حضور آلاف الأشخاص.