الجاليات الفلسطينية: خطة ترمب وصفة جاهزة لاستدامة الحرب ونزع غزة من بعدها الجغرافيّ والوطنيّ

أكد رئيس شبكة الجاليات الفلسطينية، الناشط رهيف لافي عوض الله، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تستهدف في جوهرها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأسره، عبر محاولة فرض وصاية استعمارية جديدة تتجاهل حقوق الفلسطينيين المشروعة، وتلغي مسيرة نضالهم الممتدة على مدار أكثر من سبعة عقود.

وأشار عوض الله في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ ترمب يسعى من خلال هذه الخطة إلى شرعنة استمرار العدوان "الإسرائيلي" ومنحه غطاءً سياسياً؛ عبر دعم الأهداف العسكرية للاحتلال في غزة وربطها بترتيبات سياسية مفروضة من الخارج، دون أي تفويض أممي أو قبول شعبي فلسطيني.

وقال إن "الخطة الأمريكية التي يروج لها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة ليست سوى "وصفة جاهزة لاستدامة الحرب، وترسيخ الاحتلال، وضرب شرعية التمثيل السياسي الفلسطيني".

وذكر، أن هذه الخطة الأمريكية تعيد إنتاج عقلية القرن الـ 19، عبر العودة إلى صيغ "الوصاية الاستعمارية"، وتجاهل وجود الشعب الفلسطيني كأمة ذات حقوق مشروعة في الحرية والاستقلال.

وأشار عوض الله إلى أن بنود الخطة توضح مسار ترمب في نزع غزة من بعدها الجغرافي والوطني والسياسي الفلسطيني، وتحويلها إلى كيان معزول تحت وصاية دولية أو إقليمية.

وأضاف "هذه البنود تؤكد تكريس واشنطن للانقسام وتصفية القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني"، مؤكدًا أن أي محاولة لإلغاء شعبنا من معادلة تقرير المصير، وفرض واقع جديد يخدم الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

وشدد عوض الله على أنَّ الشعب الفلسطيني لن يقبل أي خطة تنتقص من حقوقه الوطنية، داعيًا الدول العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى رفض الخطة الأمريكية جملة وتفصيلاً، والتمسك بحق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.