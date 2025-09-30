منصور: خطة ترمب "خطيرة جدًا" وتمثِّل إعادة "انتداب ووصاية" على الشعب الفلسطيني

وصف عضو المكتب السياسي لـ "حزب الشعب"، خالد منصور، خطة الرئيس الأميريكي دونالد ترمب بـ"الخطيرة جدًا"، مؤكدًا أنها تمثل إعادة انتداب ووصاية" على الشعب الفلسطيني.

وأكد منصور في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن خطة ترامب لا تختلف عن الانتداب البريطاني الذي قاد إلى إقامة الاحتلال عام 1948، معربًا عن أسفه الشديد لموقف الزعماء العرب وموافقتهم على الخطة دون تحفظ أو اعتراض.

وانتقد استثناء الجانب الفلسطيني؛ سواء منظمة التحرير الفلسطينية أو حركة "حماس"، وغياب الضمانات لتنفيذ الخطة.

واعتبر منصور مت حدث، انقلاب على الشرعية الفلسطينية، مشددًا على أن "مصير الشعب الفلسطيني بأكمله على المحك بهذه الخطة.

وأضاف "الكل مستهدف سلطة ومعارضة"، مشيرًا إلى أن الانقسام سيسمح بتنفيذ خطة الانتداب والوصاية الجديدة.

ودعا منصور، الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وتوجهاته، بالوحدة والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي إلى وحدة الكل الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق وطني لإنهاء ما وصفها بـ "الشرذمة"، مشددًا على ضرورة التوحد لمواجهة المخططات.

