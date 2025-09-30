فلسطين أون لاين

"الديمقراطية": خطة ترمب الأخيرة استهدافٌ صارخ للشَّعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

30 سبتمبر 2025 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالند ترامب (أرشيف)

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أركان بدر، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تستهدف بشكل مباشر منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل بضغوط ومطالب إسرائيلية، تحت شعار "الإصلاحات".

وأوضح بدر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنَّ الخطة تستهدف الشعب الفلسطيني  "فتح وحماس والجهاد وكل مكونات شعبنا" ، معتبراً أنها استهدافٌ صارخٌ للكيانية السياسية الفلسطينية بأسرها، وكافة الحقوق الوطنية المشروعة.

وأشار إلى أنَّ أن الخطة مشروع إسرائيلي أمريكي؛ يهدف لانتزاع إنجازات للاحتلال وتحقيق ما عجز عن تحقيقه بقوة الإرهاب وحرب الإبادة.

وأكد، أنها تعتبر إنقاذًا للفشل "الإسرائيلي"؛ في ظل ما يعانيه الاحتلال من عزلة شديدة، مضيفًا أن أمريكا و"إسرائيل" تحاولان تحقيق  ما عجزوا عن تنفيذه بقوة الإرهاب.

وتابع بدر "الخطة تهدف لفرض إملاءات على حساب مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية والتضحية بكل ما قدم من شهداء ودفعه لرفع الراية البيضاء".

ودعا إلى عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يضم الأمناء العامين للفصائل؛ وضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية كفاحية شاملة لمواجهة الخطر الوجودي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني.

المصدر / وكالة سند للأنباء
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خطة ترمب #طوفان الأقصى

