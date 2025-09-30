تعرف على أقوى 10 اقتصادات في العالم

يشكّل الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأبرز لقياس حجم اقتصادات الدول، كونه يعكس القيمة الكلية للسلع والخدمات المنتَجة خلال فترة زمنية محددة. وتحتكر الاقتصادات العشرة الأولى أكثر من ثلثي الناتج العالمي، ما يجعلها صاحبة التأثير الأكبر على حركة التجارة والتمويل عبر العالم.

كيف يُقاس حجم الاقتصاد؟

تعتمد تقديرات قوة أي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الكلية، أبرزها:

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يقاس بالأسعار الجارية (الاسمي) أو عبر تعادل القوة الشرائية (PPP) لمراعاة فروق كلفة المعيشة.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI): الأداة الرئيسية لرصد معدلات التضخم.

معدل البطالة: يكشف التوازن بين قوة العمل والطلب على الوظائف.

هذه المؤشرات مجتمعة تمنح صورة أوضح عن حجم الاقتصاد وصحته المستقبلية.

قائمة أكبر 10 اقتصادات عالميًا (2025 تقريبًا)

10. كوريا الجنوبية

الناتج الاسمي: 1.81 تريليون دولار

(PPP): 2.44 تريليون دولار

حققت صعودًا لافتًا خلال العقود الأخيرة، معتمدة على صناعات الإلكترونيات والسيارات وبناء السفن، فيما تبقى هشاشتها مرتبطة بالاعتماد الكبير على الصادرات والتوترات مع كوريا الشمالية.

9. كندا

الناتج الاسمي: 1.88 تريليون دولار

(PPP): 1.98 تريليون دولار

اقتصاد متطور يقوده قطاع الخدمات والطاقة، إلى جانب ثروة هائلة من الموارد الطبيعية. وتستفيد كندا من موقعها الجغرافي بجوار الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها.

8. إيطاليا

الناتج الاسمي: 2.11 تريليون دولار

(PPP): 2.61 تريليون دولار

ثالث اقتصاد الاتحاد الأوروبي، يتميز بصناعات المعادن والهندسة والمنتجات الفاخرة. يعاني من فجوة تنموية بين الشمال الصناعي والجنوب الأقل حظًا.

7. فرنسا

الناتج الاسمي: 2.94 تريليون دولار

(PPP): 3.23 تريليون دولار

ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بعد ألمانيا، يتمتع بتنوع في الصناعة والخدمات والطاقة النووية، إلى جانب مكانة سياحية عالمية.

6. الهند

الناتج الاسمي: 3.05 تريليون دولار

(PPP): 10.21 تريليون دولار

أسرع الاقتصادات نموًا، بفضل سوق ضخم وسكان شباب وقطاع خدمات نشط، لكنها تواجه تحديات تتعلق بدخل الفرد والبطالة.

5. المملكة المتحدة

الناتج الاسمي: 3.12 تريليون دولار

(PPP): 3.17 تريليون دولار

اقتصاد تقوده الخدمات المالية في لندن، أحد أكبر المراكز المصرفية عالميًا. ورغم آثار "بريكست"، لا تزال لاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية.

4. ألمانيا

الناتج الاسمي: 4.32 تريليون دولار

(PPP): 4.74 تريليون دولار

أكبر اقتصاد أوروبي، يشتهر بصناعات السيارات والهندسة والكيميائيات، حيث تمثل الصادرات أكثر من 40% من ناتجه. أبرز تحدياته: شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد.

3. اليابان

الناتج الاسمي: 5.38 تريليون دولار

(PPP): 5.59 تريليون دولار

قوة صناعية وتكنولوجية كبرى، تحتل مكانة بارزة في قطاع السيارات والإلكترونيات. ورغم ثقلها الاقتصادي، تعاني من ديون مرتفعة وتحديات ديموغرافية.

2. الصين

الناتج الاسمي: 16.64 تريليون دولار

(PPP): 26.66 تريليون دولار

ثاني أكبر اقتصاد عالميًا وصاحبة أكبر قاعدة صناعية. استفادت من إصلاحات اقتصادية منذ الثمانينيات لتصبح "مصنع العالم". تواجه اليوم تباطؤ النمو وتحديات بيئية وديموغرافية.

1. الولايات المتحدة

الناتج الاسمي: 22.66 تريليون دولار

(PPP): 22.68 تريليون دولار

تتصدر القائمة باقتصاد متنوع يعتمد على الخدمات والتكنولوجيا والابتكار. الدولار الأميركي هو العملة الأولى عالميًا في الاحتياطيات والتداول، وتستضيف الولايات المتحدة كبريات الشركات العالمية وأسواق المال الأكبر.

المصدر / وكالات