تقرير "أميركا".. الدولة الأغنى في العالم 37 مليون من سكانها فقراء

30 سبتمبر 2025 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
...
نحو 11% من إجمالي سكان الولايات المتحدة يعيشون تحت خط الفقر

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الإحصاء الأميركي أن نحو 37.6 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في الولايات المتحدة، في وقت تحتل فيه ولاية كاليفورنيا المرتبة الأولى من حيث العدد، إذ يواجه فيها أكثر من 4.5 ملايين شخص صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويمثل هذا الرقم نحو 11% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وفق تقديرات عدد السكان لعام 2025.

ويُعد "خط الفقر" معيارًا رسميًا تستخدمه الحكومة الأميركية لتحديد الفئات الأشد احتياجًا، ويتم تحديثه سنويًا ليتماشى مع معدلات التضخم. ويُعرَّف الفقر المطلق بأنه العجز عن توفير المتطلبات الأساسية للعيش.

خريطة الفقر في الولايات الأميركية

وبحسب تحليل لبيانات مكتب الإحصاء، فإن أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك تضم نحو 13.5 مليون فقير، أي ما يقارب ثلث العدد الإجمالي للفقراء في البلاد.

وفي كاليفورنيا وحدها، ورغم أن معدل الفقر يبلغ 12%، فإن العدد الكبير للسكان يجعلها في مقدمة الولايات من حيث الحجم المطلق للفقر، إذ يقارب عدد الفقراء فيها سكان مدينة فينيكس الكبرى.

تباين بين الولايات

أما في ولايات أخرى أقل كثافة سكانية، فيظهر التباين بين المعدلات والأعداد؛ ففي ميسيسيبي تبلغ نسبة الفقر نحو 17%، أي ما يعادل نصف مليون شخص تقريبًا. بينما تسجل لويزيانا نسبة أعلى تصل إلى 18.9%، وهو ما يعادل حوالي 853 ألف شخص.

ويُقاس الفقر في الولايات المتحدة بناءً على دخل الأسرة قبل احتساب الضرائب. ووفق التقرير، تُعتبر الأسرة المكونة من أربعة أفراد فقيرة إذا كان دخلها السنوي يقل عن 31,200 دولار.

المصدر / وكالات
