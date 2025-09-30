الاحتلال يرتكب مجزرة دامية بحقِّ منتظري المُساعدات وسط قطاع غزة

ارتقى 17 شهيدًا وأصيب 33 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيي "العودة" و"شهداء الأقصى"، بوصول 17 شهيدًا و 33 مصاباً من منتظري المساعدات قرب منطقة نتساريم وسط القطاع.

وعُرف من الشهداء إحسان حسان وشاح، هشام محمد أبو ظاهر، نبيل محمد عبد الهادي، إسحاق محمد المغاري، محمد عماد الخالدي، حسام محمد الأشقر، باسل جمال الأشقر، جمال بهاء الأشقر، خالد فؤاد الحلبي، موسى فؤاد الحلبي، هاشم محمد الحلبي.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل أقل من شهرين بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحميها "إسرائيل".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدًا و168 ألفا و346 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين